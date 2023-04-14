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Андрей Червиченко: «Спартак» отыграется на «Торпедо» за все предыдущие неудачи

Андрей Червиченко: «Спартак» отыграется на «Торпедо» за все предыдущие неудачи
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между красно-белыми и московским «Торпедо».

«Я думаю, что «Спартак» обязан обыгрывать «Торпедо». Скорее всего, «Спартак» отыграется на «Торпедо» за все предыдущие неудачи. Кажется, что счёт будет разгромным.

Испанское противостояние главных тренеров? Это противостояние условное. Когда вы выходите на поединок с ножом, а против вас выходит человек с автоматом — вряд ли это можно назвать противостоянием. Это просто избиение младенцев. Матч «Торпедо» — «Спартак» я вижу себе примерно так», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют завтра, 15 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.

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