Евгений Алдонин предположил, что ЦСКА ждёт очень тяжёлый матч с «Уралом»
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Уралом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«ЦСКА ждёт очень тяжёлый матч. На своём поле «Урал» играет качественно и зачастую добывает очки. А армейцам, исходя из турнирной ситуации, деваться некуда — необходимо побеждать. Игра будет очень интересной.
ЦСКА может добиться успеха за счёт порядка в обороне: всё-таки команда не пропускает на протяжении четырёх матчей. И, конечно, за счёт мастерства в атаке: хотелось бы, чтобы оно росло с каждым матчем», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится завтра, 15 апреля, в Екатеринбурге. Начало — в 16:30 мск.
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