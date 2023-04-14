Сазонов: Кварацхелия удивился, что знаю грузинский

Защитник московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов рассказал об общении со своим соотечественником Хвичей Кварацхелией, который в Российской Премьер-Лиге выступал за «Локомотив» и «Рубин».

«Когда встретились в сборной Грузии, разговаривали о футболе. Вспоминали время, когда я был ещё в «Зените», а он в «Рубине». Общались после матча за полем. Хвича удивился, что знаю грузинский: «Ты же Сазонов?!» Отвечаю: «Но имя-то — Саба». Вот эту фразу он запомнил. Когда мы увиделись, Хвича сразу вспомнил ту первую встречу», — цитирует Сазонова Sport24.

В прошлом сезоне «Динамо» стало бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги, уступив второе место «Сочи», проиграв в очном матче в последнем туре.