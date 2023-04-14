Олег Иванов прокомментировал назначение Рахимова на пост главного тренера «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником».

«Давно не выигрывали. Хотим порадовать болельщиков и себя. Главные требования Рахимова – играть в футбол и добиваться результата. Я при каждом наставнике здесь был, так сказать, старшим товарищем, проводником каких-то идей.

Я бы не сказал, что у нас какие-то реваншистские настроения перед игрой с «Шинником». Просто к каждой игре подходим как к ключевой. Знаем, чего хотим добиться, и будем стремиться к этому», — цитирует Иванова пресс-служба клуба.

«Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу. «Енисей» (43) располагается на третьем месте.