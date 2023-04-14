Траньков — о Дзюбе: я бы поставил памятник его семье и жене, учитывая все эти истории

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, ранее выступавшем за «Зенит». Траньков болеет за клуб из Санкт-Петербурга.
«Знаком ли я с Артёмом? Шапочно. Отношение к нему? Есть вещи, которые мне непонятны в житейском плане, бытовом. Постоянно попадать в зашквары, а потом за счёт своего футбольного умения возвращать аудиторию — круто. Могу сказать, что чувак столько раз не сломался. Я бы поставил памятник его семье, жене, потому что со всеми этими историями, начиная с Машки и заканчивая Орзул и другими историями, не знаю, как бы я вывез.
Таким образом он получает мотивацию и воюет со всем миром? Со всем миром может воевать тот, кто высказывается. Вот он начал высказываться, это похоже на то, что он воюет с какой-то частью населения, частью мира и так далее. А когда ты публично занимаешься какими-то вещами, которые вроде все делают, но почему-то без камеры и всего остального… Есть вещи, которые я не очень понимаю. Ты лидер сборной России, лицо команды. Мне кажется, что это немного не круто», — сказал Траньков в выпуске «СБГ ШОУ» на YouTube.
- 14 апреля 2023
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