Фигурист Траньков: Дзюба вовремя ушёл из «Зенита», сейчас он разрывает РПЛ

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе и ситуации в «Зените» — клубе, который поддерживает.

«Думаю, Артём ушёл вовремя. Разрывает РПЛ? Он действительно разрывает несколько туров (интервью было записано до матча с «Зенитом» (1:2), в котором Дзюба не забил. — Прим. «Чемпионата»), но в «Зените» было всё спокойно, он там уже ничего не разрывал.

Сейчас «Зенит» в перестройке, есть вопрос по нападающему, просто уже надо кому-то доверить эту роль, мол, вот ты первый, давай забивай. Кажется, там есть два нападающих, которые в себе не очень уверены. Как мне кажется, им тяжело обоим. Один вроде забивает, а ставят другого, который подороже вышел. Второй вообще не забивает и думает: «Блин, сейчас я не забиваю, поставят того». У них нет такого, как было раньше, когда выходили в два нападающих и фигачили с Сердаром Азмуном», — сказал Траньков в выпуске «СБГ ШОУ» на YouTube.