Фото: реакция Моуринью на снявшего шорты футболиста

В концовке первого матча Лиги Европы «Фейеноорда» с «Ромой» (1:0) произошёл комичный эпизод с участием хавбека римлян Николы Залевского. Польский полузащитник в одной из последних атак гостей на 86-й минуте решил навесить мяч в штрафную, но сделал это крайне неудачно – мяч улетел за противоположную боковую линию. Разочарованный игрок отреагировал на собственное неудачное действие экстраординарно, стащив с себя шорты.
Не менее красноречивой была и реакция тренера «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец махнул рукой и буквально рухнул в кресло. Стоит добавить, что Залевски оказался причастен к пропущенному голу, поскольку именно его на фланге обыграл Уссама Идрисси, прежде чем отдать голевой пас Матсу Вифферу.
В этом сезоне 21-летний поляк провел за «Рому» 36 матчей, забив гол и отдав одну результативную передачу.
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