Виктор Осимхен — приоритетная цель «ПСЖ» в летнее трансферное окно
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал приоритетной целью для «ПСЖ» на летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, парижане поборются за приобретение футбола с мюнхенской «Баварией». Наставник немецкого клуба Томас Тухель впечатлён игрой форварда в составе «Наполи» и желает видеть его в составе своей команды. Неаполитанский клуб оценивает футболиста в € 100+ млн.
Напомним, Осимхен вернулся в «Наполи» из расположения сборной Нигерии с травмой приводящей мышцы левого бедра.
В текущем сезоне на счету Осимхена 29 игр в футболке «Наполи» во всех турнирах. Нигериец сумел отметиться 25 голами и четырьмя результативными передачами.
Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом
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