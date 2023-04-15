Виктор Осимхен — приоритетная цель «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал приоритетной целью для «ПСЖ» на летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, парижане поборются за приобретение футбола с мюнхенской «Баварией». Наставник немецкого клуба Томас Тухель впечатлён игрой форварда в составе «Наполи» и желает видеть его в составе своей команды. Неаполитанский клуб оценивает футболиста в € 100+ млн.

Напомним, Осимхен вернулся в «Наполи» из расположения сборной Нигерии с травмой приводящей мышцы левого бедра.

В текущем сезоне на счету Осимхена 29 игр в футболке «Наполи» во всех турнирах. Нигериец сумел отметиться 25 голами и четырьмя результативными передачами.

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