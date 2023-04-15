Андрей Гордеев: «Торпедо» на эмоциональном подъеме может отобрать очки у «Спартака»

Экс-тренер «Торпедо» Андрей Гордеев поделился мнением насчёт предстоящего матча «Торпедо» — «Спартак».

«Игроки отмечают, что при новом тренере раскрепостились, появилась какая-то внутрикомандная уверенность. А для меня это и не секрет, что «Торпедо» должно сохранить прописку в РПЛ. И первое послевкусие от работы Клотета — что должно всё пойти и должно всё наладиться. Времени у него было немного, но тренерский штаб всё же отчасти видоизменил игру. Посмотрим, будут ли они играть в два центральных защитника и дальше, или это было из-за каких-то кадровых проблем. С «Факелом», прямым конкурентом, сыграли хорошо. Но с ним надо было набирать очки. И сейчас, перед матчем со «Спартаком», как раз наступает «Час Х» — на что мы все-таки способны. Даже не в плане результата, а каких-то взаимодействий, что может получиться. Для меня это матч с интригой.

Да, в последних матчах в плане результата у красно-белых не ладится. А «Торпедо», наоборот, на эмоциональном подъеме. И в такой ситуации мы можем отобрать очки у лидеров. Но каких-то супер тренерских решений с приставкой «вау» не жду. Работа идёт, она приносит плоды, а дальше посмотрим», — приводит слова Гордеева «РБ Спорт».

Московское дерби пройдёт сегодня, 15 апреля в 19:00, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ с 42-я очками. «Торпедо» идут последними с 13-ю очками.