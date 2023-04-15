Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 23-го тура

Сегодня, 15 апреля, матчами «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов» — «Химки» стартует 23-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
В 23-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
15 апреля, суббота:
«Динамо» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 14:00 мск);
«Крылья Советов» — «Химки» (Самара, 14:00 мск);
«Сочи» – «Краснодар» (Сочи, 16:30 мск);
«Урал» – ЦСКА (Екатеринбург, 16:30 мск);
«Торпедо» – «Спартак» (Москва, 19:00 мск).
16 апреля, воскресенье:
«Оренбург» — «Локомотив» (Оренбург, 14:00 мск);
«Факел» — «Ахмат» (Воронеж, 16:30 мск);
«Ростов» — «Зенит» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 54 очка. Второе место занимает «Ростов» (45), третье — «Спартак» (42).
- 15 апреля 2023
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