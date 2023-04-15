«Челси» ищет нового основного вратаря, среди вариантов — грузинский голкипер Мамардашвили

Лондонский «Челси» ищет нового основного голкипера. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, лондонцы больше не уверены в паре вратарей, которую формируют Эдуард Менди и Кепа Аррисабалага, с первым из которых приостановили переговоры о новом контракте.

«Челси» рассматривает в качествен нового вратаря Андре Онану из миланского «Интера», Грегора Кобеля из дортмундской «Боруссии» и Дэвида Райя из «Брентфорда». Представители английского клуба уже связывались с окружением голкиперов. Также «Челси» изучает возможность приобретения грузинского вратаря испанской «Валенсии» Григория Мамардашвили.

«Челси» занимает 11-е место в АПЛ после 30 матчей с 39 набранными очками.

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