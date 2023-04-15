«Челси» ищет нового основного вратаря, среди вариантов — грузинский голкипер Мамардашвили

Лондонский «Челси» ищет нового основного голкипера. Об этом сообщает издание Evening Standard.
По информации источника, лондонцы больше не уверены в паре вратарей, которую формируют Эдуард Менди и Кепа Аррисабалага, с первым из которых приостановили переговоры о новом контракте.
«Челси» рассматривает в качествен нового вратаря Андре Онану из миланского «Интера», Грегора Кобеля из дортмундской «Боруссии» и Дэвида Райя из «Брентфорда». Представители английского клуба уже связывались с окружением голкиперов. Также «Челси» изучает возможность приобретения грузинского вратаря испанской «Валенсии» Григория Мамардашвили.
«Челси» занимает 11-е место в АПЛ после 30 матчей с 39 набранными очками.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
- 15 апреля 2023
-
09:28
-
09:22
-
09:22
-
09:12
-
09:06
-
08:47
-
08:30
-
08:28
-
08:19
-
08:08
-
07:29
-
07:29
-
07:18
-
06:33
-
06:28
-
06:28
-
06:13
-
05:58
-
05:51
-
04:50
-
04:33
-
04:18
-
04:01
-
03:52
-
03:48
-
03:45
-
03:21
-
03:04
-
02:52
-
02:30
-
02:24
-
01:57
-
01:49
-
01:42
-
01:32