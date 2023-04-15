Туфан Садыгов: в контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о контракте с главным тренером клуба Андреем Талалаевым. Ранее появлялась информация о крупной неустойке в случае расторжения контракта с тренером.

«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2». В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».

Андрей Талалаев был представлен в качестве главного тренера «Химок» во вторник, 11 апреля. Ранее он уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было московское «Торпедо». Он покинул клуб в марте 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков после 22 матчей.