Туфан Садыгов: в контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о контракте с главным тренером клуба Андреем Талалаевым. Ранее появлялась информация о крупной неустойке в случае расторжения контракта с тренером.
«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2». В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».
Андрей Талалаев был представлен в качестве главного тренера «Химок» во вторник, 11 апреля. Ранее он уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было московское «Торпедо». Он покинул клуб в марте 2023 года.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков после 22 матчей.
- 15 апреля 2023
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:48
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:31
-
11:25
-
11:14
-
11:12
-
11:06
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:46
-
10:32
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:55
-
09:28
-
09:22
-
09:22