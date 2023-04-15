Лерой Зане сравнил Томаса Тухеля с Хосепом Гвардиолой

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Зане рассказал, как отнёсся к увольнению главного тренера Юлиана Нагельсмана и назначению на его место Томаса Тухеля, сравнив нового наставника с Хосепом Гвардиолой, с которым футболист работал в «Манчестер Сити».

«Как я отнёсся к увольнению Нагельсмана? У меня очень хорошие взаимоотношения с Юлианом. Мы было жаль, что ему пришлось уйти из-за того, что мы как команда иногда не могли добиться тех результатов, на которые рассчитывали. Я желаю ему всего наилучшего в будущем и уверен, что впереди у него ещё много-много успешных лет в качестве тренера на высшем международном уровне.

Томас Тухель? Я воспринимаю его как очень общительного и высокомотивированного тренера, который хочет как можно меньше оставлять на волю случая. Это напоминает мне о работе с Гвардиолой. Я уверен, что мы будем очень успешными с ним», — приводит слова Зане Sport1.

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