«Динамо» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Тюкавин.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» сыграли вничью — 2:2. В составе москвичей отличились Даниил Фомин (с пенальти) и Константин Тюкавин. За нижегородцев голами отметились Николай Калинский (с пенальти) и Дмитрий Стоцкий.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 22 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.