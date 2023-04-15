Масалитин — об «Урал» — ЦСКА: у Федотова и Гончаренко могут быть реваншистские настроения

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 15 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Думаю, что тренеры должны настроить команды. Федотов начинал в «Урале», Гончаренко работал в ЦСКА — могут быть реваншистские настроения, оба мотиваторы.
«Урал» выдал хорошую серию из 16 игр без поражений. ЦСКА немножко лихорадило, но сейчас всё стабилизировалось и пришёл результат. Хватит этого или нет — покажет игра. Она будет хорошей. Команды не отсиживаются в обороне, играют в комбинационный футбол. «Урал», особенно дома, показывает хороший футбол и нацелен на атаку. Всё решат исполнители», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 15 апреля 2023
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