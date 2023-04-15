«Встретим с лимузином». В «Енисее» ответили Игнашевичу на слова о вонючем автобусе

Главный тренер красноярского «Енисея» Алексей Ивахов ответил наставнику калининградской «Балтики» Сергею Игнашевичу на критику организации матча 27-го тура Первой лиги между командами (1:1) в Красноярске.

«Мы накопим денег для наших уважаемых гостей на следующий раз и достойно встретим их с оркестром и лимузином. Друзья, безусловно, вип-встречи и дополнительный комфорт — это прекрасно.

Но, во-первых, каждый действует в рамках своего бюджета, а во-вторых, давайте уже в общественном пространстве обсуждать спортивную составляющую. А с бытовой мы, конечно, разберёмся», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Перед матчем Игнашевич заявил, что «Балтику» встретили «старым и вонючим автобусом».