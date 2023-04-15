«Торпедо» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Торпедо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» дома победил «Торпедо» со счётом 1:0. Единственный мяч в матче забил нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка после 22 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
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