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Президент Украины Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Газинского и ещё 85 человек

Президент Украины Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Газинского и ещё 85 человек
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и полузащитника «Урала» Юрия Газинского. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

В соответствии с указом Зеленского российские граждане, среди которых также оказались бывшие полузащитник и вратарь сборной России Динияр Билялетдинов и Вениамин Мандрыкин, не имеют права въезжать на территорию Украины, вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать в ней недвижимость.

В списке также присутствует и ряд других российских спортсменов. Всего санкции введены против 87 человек.

37-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 24 матча, в которых девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. 33-летний Газинский забил пять голов и сделал три результативные передачи в 19 играх за «Урал».

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