Президент Украины Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Газинского и ещё 85 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и полузащитника «Урала» Юрия Газинского. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
В соответствии с указом Зеленского российские граждане, среди которых также оказались бывшие полузащитник и вратарь сборной России Динияр Билялетдинов и Вениамин Мандрыкин, не имеют права въезжать на территорию Украины, вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать в ней недвижимость.
В списке также присутствует и ряд других российских спортсменов. Всего санкции введены против 87 человек.
37-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 24 матча, в которых девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности. 33-летний Газинский забил пять голов и сделал три результативные передачи в 19 играх за «Урал».
- 15 апреля 2023
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:06
-
17:06
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:02
-
16:52
-
16:51
-
16:47
-
16:46
-
16:40
-
16:35
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:25
-
16:25
-
16:17
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:56
-
15:46
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
15:00