Гвардиола: Канселу всегда ценили в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал своё отношение к защитнику Жоау Канселу.

«Канселу всегда ценили в «Сити». Мы не можем забыть, что он здесь сделал. Он был и, возможно, будет (Канселу отдан в аренду до конца сезона. С «Манчестер Сити» у игрока действует соглашение до июня 2027 года. — Прим. «Чемпионата»), но был таким важным игроком для нас», –приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

28-летний футболист присоединился к «Баварии» на правах шестимесячной аренды в январе после ссоры с тренером «Сити» Пепом Гвардиолой. Ранее сообщалось, что мюнхенцы не планируют выкупать португальского защитника за € 70 млн.

Канселу также не входит в планы «Манчестер Сити», несмотря на долгосрочный контракт до 2027 года. По информации источника, «Барселона» готова рассмотреть вариант с арендой Жоау на следующий сезон. В клубе уверены, что «горожане» согласятся отпустить своего футболиста.