Как закончится матч «Торпедо» — «Спартак»?

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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся две местные команды — «Торпедо» и «Спартак». Стартовый свисток Павла Шадыханова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает читателям предугадать исход матча между московскими командами.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Ему помогают Илья Елеференко и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Буланов. Арбитр VAR — Кирилл Левников. Его помощник — Егор Болховитин.