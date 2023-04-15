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Тренер «Урала» Ермакович: пропустили от ЦСКА ненужный гол, не вытекавший из логики матча

Тренер «Урала» Ермакович: пропустили от ЦСКА ненужный гол, не вытекавший из логики матча
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Тренер екатеринбургского «Урала» Александр Ермакович подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2).

«Всё на поверхности. Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты. Если мы не победили и не реализовали моменты, хвалить команду не за что. Не всё удалось из задуманного», — сказал Ермакович «Матч ТВ».

Победа в матче с «Уралом» вывела ЦСКА на промежуточное третье место в Российской Премьер-Лиге. Армейцы набрали 44 очка в 23 матчах. «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков. Главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко пропускал матч с ЦСКА из-за дисквалификации.

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