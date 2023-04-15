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Удалённый Клотет перелез на трибуну через ограждение по ходу матча со «Спартаком»

Удалённый Клотет перелез на трибуну через ограждение по ходу матча со «Спартаком»
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет, удалённый в концовке первого тайма матча со «Спартаком», необычным образом отправился на место просмотра встречи. Испанец перелез через ограждение и залез на трибуну «Лужников».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 12-й минуте «Спартак» подал угловой, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфуллину. Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «Торпедо», который не сумел реализовать Кейта Бальде: сенегалец попал в перекладину. На 18-й минуте точным ударом отметился Бальде: сенегалец исправился после незабитого пенальти несколькими минутами ранее. Михаил Игнатов попытался сделать пас по флангу, но мяч после рикошета отскочил в штрафную. Данил Пруцев сделал скидку на Бальде, который подстроился и пробил в дальний нижний угол ворот.

На 40-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов: хавбек пробил в нижний угол — Егор Бабурин угадал направление удара и отбил мяч в сторону. На 45-+1-й минуте пенальти реализовал Роман Зобнин. Отметим, что две предыдущие попытки «Спартака» с 11-метровой отметки закончились неудачей.

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