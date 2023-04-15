Де Лигт — об ответном матче с «Сити»: хуже, чем сегодня, уже не будет

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт резко раскритиковал игру своей команды в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом».
«Что вселяет надежду на ответный матч с «Манчестер Сити»?
То, что хуже, чем сегодня, уже не будет», – приводит слова де Лигта журналист Керри Хау в своём «твиттере».
В субботу, 15 апреля, «Бавария» и «Хоффенхайм» сыграли вничью (1:1) на «Альянц-Арене» в Мюнхене. У главного тренера Томаса Тухеля одна ничья и два поражения в пяти матчах у руля команды.
На счету де Лигта в текущем сезоне Бундеслиги 25 игр, в которых защитник отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Ответный матч «Баварии» с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт в среду, 19 апреля, на домашнем стадионе мюнхенцев. В первом матче баварцы уступили с разгромным счётом – 0:3.
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