Отрыв «Наполи» от «Лацио» в Серии А сократился до 14 очков

«Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а «Лацио» вчера, 14 апреля, разгромил «Специю» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Маурицио Сарри сократили отрыв до неаполитанцев на два балла, и теперь он составляет 14 очков.

«Наполи» по-прежнему лидирует в чемпионате Италии, набрав 75 очков в 30 матчах. В активе «Лацио» 61 балл и второе место.

Сегодня, 15 апреля, игру с «Вероной» грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия начинал в запасе и появился на поле лишь на 64‑й минуте. Форвард Виктор Осимхен также вышел на замену в концовке встречи на 73‑й минуте.

Во вторник, 18 апреля, подопечных Спаллетти ожидает ответный матч с «Миланом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало игры – в 22:00 мск. В первом матче «Наполи» на выезде уступил с минимальным счётом 0:1.