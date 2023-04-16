Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Баварией» в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, первый матч завершился разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.
«Это действительно сложный соперник. Мы едем туда, чтобы добиться чего-то уникального, чтобы выйти в полуфинал… Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжёлые моменты, которые у нас будут», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля, начало – 22:00 мск.
Напомним, в своём последнем матче «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в 31-м туре чемпионата Англии со счётом 3:1.
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