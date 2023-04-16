«СКА-Хабаровск» не планирует увольнять Шаронова после восьми игр без побед
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Информация о возможной отставке тренера Романа Шаронова из «СКА-Хабаровск» не соответствует действительности. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У Шаронова есть договорённость с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым и генеральным директором клуба Михаилом Гусевым о том, что задача выхода в РПЛ будет решена за два сезона», — добавил источник «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 36 очков в 27 турах. В предыдущих восьми матчах хабаровчане четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. В субботу, 22 апреля, «СКА-Хабаровск» встретится с ульяновской «Волгой».
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