Гафин: если «Зенит» принесёт мешок денег за наших игроков, будем реагировать
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.
«Вы говорите об инсайдах, но мы реагируем на факты. Фактической информации по поводу трансферов или запросов не было. Реагировать не на что. И Арсен Захарян, и Костя Тюкавин — наши футболисты. Оба, насколько знаю, видят себя в России в «Динамо» или в европейских клубах.
Придётся ли повышать заработную плату, если «Зенит» принесёт мешок денег? Когда и если принесёт мешок, будем реагировать. Пока есть только бурная, взрывная активность инсайдеров», — сказал Гафин «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» находится на пятом месте.
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