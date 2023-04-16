Александр Зинченко пропускает матч с «Вест Хэмом» из-за травмы паха
Поделиться
Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не сыграет в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» из-за травмы паха. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в «Твиттере».
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой «Арсенала» со счётом 3:1. В составе победителей голами отметились Сака, Мартинелли и Нкетиа. Единственный гол в составе «Вест Хэма» забил Бенрахма, реализовав пенальти.
«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги после 30 туров, набрав 73 очка. «Вест Хэм» располагается на 15-м месте, заработав 30 очков за 29 матчей.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видеоролик:
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
16:12
-
16:10
-
16:09
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:45
-
15:39
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:42
-
14:31
-
14:28
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:11
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:14
Партнерский контент