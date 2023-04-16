Александр Зинченко пропускает матч с «Вест Хэмом» из-за травмы паха

Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не сыграет в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» из-за травмы паха. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» в «Твиттере».

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой «Арсенала» со счётом 3:1. В составе победителей голами отметились Сака, Мартинелли и Нкетиа. Единственный гол в составе «Вест Хэма» забил Бенрахма, реализовав пенальти.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги после 30 туров, набрав 73 очка. «Вест Хэм» располагается на 15-м месте, заработав 30 очков за 29 матчей.

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