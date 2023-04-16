Лисандро Мартинес впервые высказался после травмы, полученной в матче с «Севильей»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес впервые высказался после травмы, полученной в домашнем матче с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы (2:2). Аргентинец поблагодарил болельщиков манкунианцев за поддержку.
«Я знаю, что очень скоро вернусь. А пока что я продолжу поддерживать всех своих товарищей по команде в достижении наших целей.
Количество сообщений и поддержки, которые я получил, было потрясающим, они придают мне сил и воодушевления в этот момент. Большое, огромное спасибо вам всем от всего сердца», – приводит слова Мартинеса 90min.
Изначально сообщалось, что у Мартинеса не было разрыва пяточного сухожилия. Однако обследование выявило у аргентинца перелом плюсневой кости в стопе. Таким образом, Мартинес не сыграет до начала новой кампании-2023/2024.
«Манчестер Юнайтед» проведёт как минимум 11 матчей до конца сезона. В случае если команда выйдет в финалы Лиги Европы и Кубка Англии, количество игр может увеличиться до 15.
- 16 апреля 2023
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