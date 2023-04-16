Хозяйский тренд в Лиге 1: «Осер», «Клермон», «Страсбург» и «Брест» побеждают дома

Сегодня, 16 апреля, проходили матчи 31-го тура французской Лиги 1. В 16:00 мск состоялись четыре матча.

«Осер» дома одержал победу в матче с «Нантом» со счётом 2:1. За хозяев голы забили Жубал и Жоя Да Кошта, в составе гостей отличился Мостафа Мохамед.

«Клермон» также на своём поле оказался сильнее «Анже» со счётом 2:1. Счёт открыл форвард гостей Адриен Уну, ещё до конца первого тайма усилиями Грежона Кьэ и Мухаммеда Чам Сарачевича хозяева переломили ход игры – оба мяча были забиты с пенальти. Перед свистком на перерыв арбитр встречи показал красную карточку игроку «Клермона» Нето Боржесу, но в меньшинстве «всадники» сумели защитить результат. Уже перед финальным свистком за вторую жёлтую карточку был удалён ещё один игрок «Клермона» Алиду Сейду.

«Страсбург» уверенно переиграл «Аяччо» со счётом 3:1. За хозяев отличились Кевин Гамейро, Хабиб Диарра и Юито Судзуки. Автором единственного гола гостей стал Микаэль Баррето.

«Брест» одержал минимальную победу в матче с «Ниццей» со счётом 1:0. Три очка бретонской команде точным ударом принёс Жереми ле Дуарон.

Ранее в матче «Лилль» – «Монпелье» (стартовый свисток прозвучал в 14:00) победу одержали хозяева (2:1). На гол Иссиага Силла в первом тайме «доги» после перерыва ответили двумя результативными ударами, отличились Джонатан Дэвид и Реми Кабелла.

В 18:05 мск состоится матч «Монако» – «Лорьян», а закроет программу 31-го тура игра «Марселя» и «Труа», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.