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«МЮ» потерял ещё двух ключевых футболистов перед игрой с «Ноттингемом»

«Манчестер Юнайтед» потерял ещё двух ключевых игроков перед выездным матчем 31-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».

До начала предстоящей встречи защитник манкунианцев Тирелл Маласиа почувствовал боль в колене, а хавбек Марсель Забитцер травмировался на предыгровой разминке. В стартовом составе австрийца заменил 31-летний Кристиан Эриксен.

В четверг, 13 апреля, Забитцер оформил дубль в игре с «Севильей» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы (2:2).

В лазарете команды на данный момент, включая Маласиа и Забитцера, находятся семь ключевых футболистов: Маркус Рашфорд, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Скотт Мактоминей. Также не могут принимать участие в матчах по причине травм Донни ван де Бек и Алехандро Гарначо.