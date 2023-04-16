«МЮ» потерял ещё двух ключевых футболистов перед игрой с «Ноттингемом»

«Манчестер Юнайтед» потерял ещё двух ключевых игроков перед выездным матчем 31-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».
До начала предстоящей встречи защитник манкунианцев Тирелл Маласиа почувствовал боль в колене, а хавбек Марсель Забитцер травмировался на предыгровой разминке. В стартовом составе австрийца заменил 31-летний Кристиан Эриксен.
В четверг, 13 апреля, Забитцер оформил дубль в игре с «Севильей» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы (2:2).
В лазарете команды на данный момент, включая Маласиа и Забитцера, находятся семь ключевых футболистов: Маркус Рашфорд, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Скотт Мактоминей. Также не могут принимать участие в матчах по причине травм Донни ван де Бек и Алехандро Гарначо.
- 16 апреля 2023
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