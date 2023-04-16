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Михаил Галактионов высказался об искусственном поле в Оренбурге

Михаил Галактионов высказался об искусственном поле в Оренбурге
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об искусственном поле стадиона «Газовик» в Оренбурге. Железнодорожники одержали победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 4:1.

«Учитывали ли фактор поля при подготовке? Мы на этом вообще никак не акцентировали внимание, потому что все находились в равных условиях. Приезжаешь — надо играть. Понятно, что были некоторые нюансы, которые надо было донести игрокам — с точки зрения быстроты мышления, быстроты приёма мяча и работы с ним. Здесь мы сделали определённую коррекцию, чтобы не передерживали, потому что понимали, что соперник более адаптирован к этим условиям. Мы могли нарываться на ответные атаки, поэтому кое-какие моменты старались исключить.

А так мы все были в равных условиях и вообще не говорили про поле. Оно идеально подходит для игры в футбол», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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