The Times: в «Челси» уверены, что Нагельсман — идеальный кандидат на роль тренера

Директорат «Челси» считает, что Юлиан Нагельсман — идеальный кандидат на роль главного тренера, сообщает The Times.

По информации источника, руководители лондонского клуба встречались с Нагельсманом в четверг, 13 апреля. Это первые личные переговоры между представителями «Челси» и немецким специалистом.

Спортивный директор клуба Пол Уинстэнли в последние несколько дней проводит собеседования и готовит финальные отчёты для руководства. Клубные управленцы завершают совместный тщательный процесс проверки кандидатур из шорт-листа, в который входят до семи тренеров, прежде чем представить окончательную рекомендацию совладельцам «Челси» Тодду Боули и Бехдаду Эгбали.

Ранее клуб встречался с Луисом Энрике, бывшим главным тренером «Барселоны» и сборной Испании, который прилетал в Лондон для личных переговоров перед тем, как Фрэнк Лэмпард был назначен исполняющим обязанности до конца сезона.

Сообщается, что Нагельсмана также хотят видеть в «ПСЖ» и мадридском «Реале».