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«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

На 32-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони, который оказался первым на добивании после удара Бруно Фернандеша. На 76-й минуте отличился защитник гостей Диогу Дало с передачи Антони.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (74).

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Антони – 32'   0:2 Дало – 76'
Комментарии
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