«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и поднялся на третье место в АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.
На 32-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони, который оказался первым на добивании после удара Бруно Фернандеша. На 76-й минуте отличился защитник гостей Диогу Дало с передачи Антони.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (74).
- 16 апреля 2023
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