Тикнизян высказался о победе «Локомотива» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1). Тикнизян отметился голом.

«Я очень рад, что мы сегодня одержали победу. Действительно важную. Это первое домашнее поражение «Оренбурга». Когда ехали сюда, понимали, что матч будет очень тяжёлым. Тем не менее добились победы. Мои эмоции от забитого мяча — безусловно, рад. Но я человек, который относится к себе лично и к своей игре достаточно самокритично. Скажу так: лучше, чтобы я сегодня остался без забитого мяча, но сыграл более надёжно в обороне, потому что хорошего защитника определяет именно уровень его надёжности.

Во втором тайме поменялись местами с Митаем? Это связано именно с тем, что в первом тайме у соперника было много моментов из-под меня, на моём фланге, поэтому тренерский штаб решил сделать такую перестановку.

Тяжело ли играть на искусственном покрытии? Здесь хорошее поле. Я играю здесь не первый раз, конкретно на этом стадионе, поэтому ни у меня, ни у моих партнёров не возникло никаких проблем. Поле в хорошем состоянии», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».