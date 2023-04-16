Тен Хаг — о 2:0 с «Ноттингемом»: солидная игра «МЮ» и заслуженная победа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги игры 31-го тура чемпионата Англии, в котором его команда одолела «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.
«Солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Единственное, за что я могу покритиковать, – это за то, что счёт должен быть больше. Должно было быть 3:0 или 4:0. Мы не реализовали очень много моментов.
Хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их надо реализовывать.
Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Забил гол, сделал результативную передачу. Начало матча было не очень хорошим для него, но потом он вошёл в игру и представлял опасность для соперника.
Антони прибавляет, становится лучше. В игре с «Эвертоном» он создал много моментов и не забивал, поэтому я рад, что Антони забил.
У него был бы ещё один гол, если бы Аарон Ван-Биссака не заблокировал его удар!» – приводит слова тен Хага Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (74).
- 16 апреля 2023
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