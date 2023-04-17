«Севилья» уверенно обыграла «Валенсию» в матче Ла Лиги

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В воскресенье, 16 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» в гостях встречалась с «Валенсией». Игра завершилась уверенной победой подопечных Хосе Луиса Мендилибара со счётом 2:0.

Счёт в матче на 55-й минуте открыл 23-летний защитник севильцев Луак Баде.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя 20 минут «Севилья» укрепила своё лидерство в счёте благодаря голу вингера Сусо, который отличился с передачи правого защитника Гонсало Монтьеля.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 84-й минуте полузащитник «Валенсии» Илаш Мориба получил красную карточку, сведя на нет все надежды своей команды отыграться. Матч так и закончился – 2:0 в пользу севильцев.

Следующий соперник «Севильи» – «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в рамках ответной четвертьфинальной встречи Лиги Европы. Матч пройдёт в четверг, 20 апреля, в 22:00 мск. В первой встрече на «Олд Траффорд» севильцы сумели добыть ничью (2:2).

«Севилья» набрала 35 очков в 29 играх и занимает 12-е место в таблице чемпионата Испании. «Валенсия» находится в «зоне вылета», на 18-м месте, имея в активе 27 очков.