«Аль-Наср» предложил Зидану контракт с годовой зарплатой € 60 млн

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», в котором выступает португальский форвард Криштиану Роналду, сделал предложение возглавить команду бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану. Годовая зарплата по возможному контракту может составить € 60 млн. Об этом сообщила Marca со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии.
Отмечается, что окружение французского специалиста ещё не откликнулось на это предложение. Намерение клуба состоит в том, чтобы снова воссоединить Роналду и Зидана.
Напомним, после увольнения Руди Гарсии клуб назначил Динко Еличича временным тренером. «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Иттихада» на три очка.
Видео: Роналду крикнули, что Месси намного лучше:
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