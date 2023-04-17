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Серхи Роберто может пропустить больше месяца из-за травмы

Серхи Роберто может пропустить больше месяца из-за травмы
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может пропустить больше месяца из-за травмы, сообщает As.

31-летний испанец получил повреждение по ходу матча 29-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0), который состоялся в воскресенье, 16 апреля. Роберто из-за травмы был заменён на Эрика Гарсию на 17-й минуте игры.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, по первоначальным оценкам, у футболиста «Барселоны» диагностирован разрыв мышцы левого бедра, из-за которого он может пропустить больше месяца. Ожидается, что хавбек вскоре пройдёт дополнительное обследование.

В нынешнем сезоне 31-летний Серхи Роберто провёл за «Барселону» 30 матчей во всех турнирах, сумев забить четыре мяча и сделать три результативные передачи. Контракт полузащитника с каталонцами действует до 30 июня 2024 года.

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