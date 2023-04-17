Квеквескири: если бы победили «Ахмат», нашу игру можно было бы назвать космической

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Команды сыграли со счётом 1:1.
«В жизни не надо искать справедливости. В части игры были хорошие моменты, но мы не забили, а в конце вообще могли проиграть. Болельщики ждали от нас космической игры, обыгрывая тему дня космонавтики, и она была бы такая, если бы мы выиграли. Свою игру я бы назвал обычной, на своём уровне.
Календарь у нас непростой, матчи на выезде против больших команд, но мы в каждом матче бьёмся на максимуме, насколько можем. В домашних матчах с «Пари НН» и «Крыльями Советов» обязательно нужно брать очки. О стыковых матчах пока не думаю и за ситуацией в Первой лиге не слежу», – приводит слова Квеквескири Metaratings.
- 17 апреля 2023
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