КДК рассмотрит удаление главного тренера «Химок» Талалаева за бросок бутылки на поле
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева за бросок бутылки на поле в матче 23-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (0:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Талалаев, как и Клотет, приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее стало известно, что КДК РФС также рассмотрит удаление главного тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета за оскорбления в адрес главного судьи матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). По информации СМИ, испанский специалист назвал арбитра клоуном.
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