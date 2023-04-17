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Радченко: в прошлых сезонах у «Зенита» была проблема — расслаблялись раньше времени

Радченко: в прошлых сезонах у «Зенита» была проблема — расслаблялись раньше времени
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Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко высказался на тему возможного чемпионства санкт-петербургского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зениту» нельзя расслабляться до конца чемпионата. Как раз в прошлых сезонах у них была такая проблема — расслаблялись раньше времени. Задача тренерского штаба, чтобы игроки выходили на каждую игру с нужным настроем и отдавались игре все 90 минут. Если «Зенит» будет это выполнять, тогда вряд ли что-то им помешает завоевать трофей», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45).

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