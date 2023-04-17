Радченко: в прошлых сезонах у «Зенита» была проблема — расслаблялись раньше времени

Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко высказался на тему возможного чемпионства санкт-петербургского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Зениту» нельзя расслабляться до конца чемпионата. Как раз в прошлых сезонах у них была такая проблема — расслаблялись раньше времени. Задача тренерского штаба, чтобы игроки выходили на каждую игру с нужным настроем и отдавались игре все 90 минут. Если «Зенит» будет это выполнять, тогда вряд ли что-то им помешает завоевать трофей», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
По итогам 23-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (55 очков). Второе место занимает «Ростов» (46). На третьей строчке остаётся «Спартак» (45).
- 17 апреля 2023
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:33
-
21:31
-
21:23
-
21:20
-
21:14
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:05
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
19:57
-
19:49
-
19:45