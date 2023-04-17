Леонид Слуцкий перечислил клубы, в которых может играть Кварацхелия

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перечислил клубы, в которых в перспективе мог бы заиграть вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

«У него нет потолка, нет предела. Его максимальный уровень – небо. Крыши нет.

Он уже играет за одну из лучших команд мира. Но, конечно, есть клубы, которые, как считается, находятся на другом уровне в плане возможностей. Мы говорим о «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале» и «Барселоне».

Я думаю, если он сделает следующий шаг и перейдёт в один из крупнейших клубов мира, то быстро сможет адаптироваться к новому уровню. Прямо сейчас он мог бы играть в старте любой команды мира», – приводит слова Слуцкого Sky Sports.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провёл 26 матчей в составе «Наполи», в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.