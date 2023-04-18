В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса и Промеса

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления 32-летнего полузащитника Виктора Мозеса и 31-летнего нападающего Квинси Промеса.
«В состоянии обоих футболистов наблюдается положительная динамика», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».
Напомним, что нигериец, полгода восстанавливавшийся от травмы ахилла, этой весной дважды выходил на замену в матчах РПЛ с «Ахматом» (0:0) и Кубка с «Уралом» (1:2), но перед встречей 22-го тура чемпионата с «Динамо» (3:3) почувствовал недомогание и не попал в заявку. Игру 23-го тура с «Торпедо» (2:1) хавбек также пропустил.
Голландец, появившись на поле сразу после перерыва в матче с грозненцами, был заменён уже через 8 минут из-за повреждения икроножной мышцы. В матчах с бело-голубыми и автозаводцами он не выступал.
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