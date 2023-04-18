Личка — о мотивации: многие работают по 12 часов и получают меньше футболистов

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о мотивации для игроков своей команды. «Оренбург» занимает в турнирной таблице восьмое место и, вероятно, обезопасил себя от стыковых матчей и вылета из Российской Премьер-Лиги.

«Какую мотивацию нахожу для игроков «Оренбурга»? Говорю игрокам, что в первую очередь они борются за себя. Ты выходишь на поле, показываешь себя как игрока. Ты играешь за свою семью, ведь когда ты демонстрируешь хороший футбол, семья тобой гордится. Ты работаешь и на клуб, который платит тебе деньги. Это всё мотивация. Футболисты зарабатывают хорошие деньги, многим людям приходится вставать в пять-шесть утра, чтобы отработать следующие 12 часов, чтобы заработать в X раз меньше, чем мы.

Понятно, что «Оренбург» не претендует на чемпионство, потому что «Зенит» — команда другого уровня, но мы можем биться и мешать другим командам. Это мы и пробуем делать», — сказал Личка в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.