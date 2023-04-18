«Динамо» опубликовало заявление в честь дня столетия клуба

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала торжественное заявление, посвящённое дню столетия клуба. Бело-голубые подчеркнули свои исторические достижения и сильные стороны. Напомним, «Динамо» было основано 18 апреля 1923 года — ровно сто лет назад.
«Футбольному клубу «Динамо» — 100 лет! Сегодня очень важный и большой день для всех нас — ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, был основан футбольный клуб «Динамо» Москва!
«Динамо» — это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и 7 национальных кубков. Наш клуб олицетворяет отечественный футбол, о силе которого мир узнал после легендарного британского турне бело-голубых.
«Динамо» — это единственный клуб в стране, который воспитал обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович Яшин до сих пор остаётся эталоном первоклассного голкипера и признаётся лучшим вратарём мира всех времён.
«Динамо» — это огромное количество легендарных футболистов и тренеров, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов, чьи имена знает вся страна. И мы уверены, что их число будет только расти благодаря работе академии бело-голубых, которая по праву считается одной из лучших в стране.
«Динамо» — это современный стадион в центре Москвы, который был, есть и будет домом для наших болельщиков. Мы гордимся каждым, кто искренне поддерживает наш клуб и является его опорой!
С юбилеем, родное «Динамо»! Одна жизнь — одна команда!» — написала пресс-служба «Динамо» в клубном телеграм-канале.
- 18 апреля 2023
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