Шунин пожелал «Динамо» на столетие трофеев и побед

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поздравил родной клуб со столетием, пожелав трофеев и побед бело-голубым.

«Я очень горд, что «Динамо» дало мне в спортивном плане. Я всю жизнь играю, тренируюсь, отдаюсь одному клубу. Для меня это особенный клуб, для меня это особенная дата — 100 лет.

Конечно, я хотел бы пожелать нам трофеев, побед. Пожелать нашим болельщикам, они у нас самые преданные, чтобы радовались, получали удовольствие, кайфовали от своей команды. Конечно, хотел бы добавить, что наши руководители делают много, чтобы клуб развивался, скоро открывается и музей «Динамо», в ГУМе открывается динамовская выставка, также открывается много академий по всей России. Хочется подчеркнуть, что у нас лучший стадион, такой компактный и уютный, красивый. Делается всё, чтобы команда прогрессировала и играла. Будем надеяться, что мы не подведём болельщиков, а они придут поддержать нас», — приводит слова Шунина ТАСС.