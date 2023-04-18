Шунин пожелал «Динамо» на столетие трофеев и побед

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поздравил родной клуб со столетием, пожелав трофеев и побед бело-голубым.
«Я очень горд, что «Динамо» дало мне в спортивном плане. Я всю жизнь играю, тренируюсь, отдаюсь одному клубу. Для меня это особенный клуб, для меня это особенная дата — 100 лет.
Конечно, я хотел бы пожелать нам трофеев, побед. Пожелать нашим болельщикам, они у нас самые преданные, чтобы радовались, получали удовольствие, кайфовали от своей команды. Конечно, хотел бы добавить, что наши руководители делают много, чтобы клуб развивался, скоро открывается и музей «Динамо», в ГУМе открывается динамовская выставка, также открывается много академий по всей России. Хочется подчеркнуть, что у нас лучший стадион, такой компактный и уютный, красивый. Делается всё, чтобы команда прогрессировала и играла. Будем надеяться, что мы не подведём болельщиков, а они придут поддержать нас», — приводит слова Шунина ТАСС.
- 18 апреля 2023
-
16:55
-
16:45
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:11
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:10