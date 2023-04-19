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Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия после ответного матча с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов обратился к болельщикам неаполитанской команды.

«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез, осознавая, что я не смог принести вам счастья. Я сделаю всё возможное, чтобы извлечь уроки из сегодняшнего опыта. Я глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернёмся сильнее! Впереди много матчей, так что мечта продолжается», — написал Кварацхелия в своей социальной сети.

«Милан» вышел в полуфинал турнира, подопечные Пиоли выиграли в первой встрече со счётом 1:0. Соперником миланской команды по полуфиналу станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».

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