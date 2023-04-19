Форвард «Милана» Жиру высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи»
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Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Жиру не забил пенальти, но потом отметился голом. «Милан» прошёл дальше по сумме двух матчей — 2:1.
«Я расстроился из-за незабитого пенальти. Давно не мазал с «точки». Промах разочаровал меня. Но самое главное, что мы остались в игре. Мерет потом сделал ещё один хороший сейв ногой, но я чувствовал, что у меня ещё появится шанс. Рафа Леау всё сделал. Я оказался в нужном месте. Фантастика!» — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.
Жиру отличился с передачи Леау на 43-й минуте. Ответный мяч «Наполи» на 90+3-й минуте забил нападающий Виктор Осимхен.
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