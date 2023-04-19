Роман Широков: почему бы «Акрону» не совершить ещё одну сенсацию в игре со «Спартаком»?

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Команды будут играть на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Почему бы «Акрону» не совершить ещё одну сенсацию в игре со «Спартаком»? Ранее тоже никто не верил, особенно в матче с «Динамо». Они уже прошли три московских клуба.

Конечно, у «Спартака» выше шансы. Сказка, скорее всего, закончится. Но из того, что я видел ранее, «Акрон» точно даст бой», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.