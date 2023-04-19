Роман Широков: почему бы «Акрону» не совершить ещё одну сенсацию в игре со «Спартаком»?
Поделиться
Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Команды будут играть на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Почему бы «Акрону» не совершить ещё одну сенсацию в игре со «Спартаком»? Ранее тоже никто не верил, особенно в матче с «Динамо». Они уже прошли три московских клуба.
Конечно, у «Спартака» выше шансы. Сказка, скорее всего, закончится. Но из того, что я видел ранее, «Акрон» точно даст бой», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
12:46
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:10
-
12:05
-
12:05
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:44
-
11:42
-
11:20
-
11:20
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:50
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:45
-
09:38
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:55
Партнерский контент